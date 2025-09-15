نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإجمالي 19 مليون جنيه.. منحة استثنائية لأصحاب المعاشات وأبناء المحامين المتوفين بمناسبة العام الدراسي في المقال التالي

أعلن عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات وللقُصَّر من أبناء المحامين المتوفين، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، بإجمالي قيمة بلغت 19 مليونًا و183 ألف جنيه.

وأوضح القرار أن المنحة المقررة تصرف بواقع 500 جنيه لكل مستفيد، حيث يستفيد منها 10 آلاف و715 ابنًا قاصرًا من أبناء المحامين المتوفين، بإجمالي 5 ملايين و357 ألفًا و500 جنيه، إلى جانب 27 ألفًا و651 من أصحاب المعاشات بقيمة إجمالية بلغت 13 مليونًا و825 ألفًا و500 جنيه.

وأشار النقيب إلى أن صرف المنحة يبدأ اعتبارًا من اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار حرص النقابة على دعم أعضائها وأسرهم، وتخفيف الأعباء المالية عنهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

واختتم علام قراره موجهًا التهنئة لأعضاء النقابة وأسرهم بمناسبة العام الدراسي، متمنيًا لهم عامًا موفقًا.