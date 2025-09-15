أخبار مصرية

نتنياهو : ترامب أعظم حليف لإسرائيل.. ونقدر الدعم الأمريكى المتواصل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 02:28 مساءً - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأمريكى عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يُعد "أعظم حليف لإسرائيل"، مشيدًا بالخطوات الجريئة التى اتخذها لتعزيز التحالف الأمريكى الإسرائيلى.

 
إسرائيل تعمل على إعادة المحتجزين من غزة

وقال نتنياهو، إن إسرائيل "ليس لديها حليف أفضل من الولايات المتحدة"، مشددًا على تقدير بلاده للدعم الأمريكى المتواصل.

وأوضح أن حكومته تعمل على إعادة المحتجزين فى قطاع غزة، مؤكدًا أن القضاء على حركة حماس والتأكد من عدم عودتها مرة أخرى يمثل أولوية قصوى لإسرائيل.

 

 

