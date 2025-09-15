نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن: أسماء المقبولين للدراسة بالفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن وزارة الأوقاف عن أسماء المقبولين للدراسة بالفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، للعام الدراسي 2025 - 2026م، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ممن اجتازوا مقابلات القبول.

وتهيب الوزارة بالسادة المقبولين سرعة التوجه إلى المراكز المسجلين بها؛ لسداد المصروفات الدراسية المقررة، وقدرها (500 جنيه)، في موعد أقصاه قبل بدء الدراسة.

وتؤكِّد الوزارة أن الدراسة بالمراكز ستبدأ يوم الأحد الموافق 5 من أكتوبر 2025م، وعلى جميع الدارسين الالتزام بالحضور منذ اليوم الأول؛ لضمان الاستفادة الكاملة من البرنامج التدريبي.

وللاطلاع على الأسماء، يرجى الدخول عبر الرابط التالي:

https://awkafonline.gov.eg/news/74/5117/إعلان-مهم-جدًّا-بشأن-المقبولين-للدراسة-بمراكز-إعداد-محفظي-القرآن-الكريم