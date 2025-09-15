الرئيس السيسى يصل إلى الدوحة للمشاركة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 01:32 مساءً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يشارك بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة اليوم.

وأوضح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس السيسى، تأتي تأكيدًا على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة، حكومةً وشعبًا، وتجسيدًا لموقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة هذا العدوان، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس سيُلقي كلمة مصر خلال أعمال القمة الاستثنائية، يستعرض فيها رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد على ثوابت السياسة المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسى عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.