إطلاق قافلة «زاد العزة» الـ37 إلى غزة بحمولة 2500 طن مساعدات غذائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 01:32 مساءً - أعلن الهلال الأحمر المصري، إطلاق اليوم، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 37، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، حيث تتضمن 2500 طن مساعدات إنسانية، تضمنت ما يزيد عن 2200 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 300 طن مستلزمات طبية وإغاثية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

جدير بالذكر، أن الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، يتواجد على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كل المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية و الإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.