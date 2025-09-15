أخبار مصرية

وزارة البترول تصدر إنفوجرافًا يوضح مؤشرات عودة إنتاج الغاز والبترول إلى مساره الصحيح

وزارة البترول تصدر إنفوجرافًا يوضح مؤشرات عودة إنتاج الغاز والبترول إلى مساره الصحيح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 12:32 مساءً - .

 

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية إنفوجرافًا يوضح مؤشرات عودة إنتاج الغاز والبترول إلى مساره الصحيح ونجاح القطاع في التغلب على التراجع الذي شهدته السنوات

 

 

الأخيرة،وبدء مرحلة الصعود التدريجي للإنتاج.

 

 

ووجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، رسالة شكر وتقدير للعاملين في مختلف مواقع العمل بالقطاع على جهودهم المخلصة في تنفيذ المشروعات والخطط التي

 

 

تستهدف زيادة الإنتاج، كما قدم شكره لشركاء النجاح من الشركات الأجنبية والمصرية علي العمل التكاملي المثمر للوصول إلى الهدف .

 

 

واستعرض الانفوجراف حزمة

 

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

