نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيسي يتوجه إلى الدوحة للمشاركة في قمة عربية إسلامية تبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غادر القاهرة متوجهًا إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي تنعقد اليوم الاثنين للبحث في تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر، حسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل. وتأتي مشاركة السيسي في إطار الجهود العربية لتنسيق المواقف والرد على التطورات التي تشهدها المنطقة.

وتستضيف قطر القمة وسط أجواء من التوتر الإقليمي، بعد أن استهدفت الغارات الإسرائيلية مسؤولين من حركة حماس داخل أراضيها، في حادثة وُصفت بغير المسبوقة. ويرى مراقبون أن القمة تمثل اختبارًا حرجًا لدور الدوحة كوسيط في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، خاصة بعد فشل جولات الوساطة السابقة في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة.

ويشارك في القمة عدد من القادة البارزين بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وصل إلى الدوحة مساء الأحد. ويأمل المجتمعون في الخروج بقرارات جماعية تضع حدًا لتصاعد الأزمة وتفتح الباب أمام تحرك عربي وإسلامي أوسع.