الصحة : إجراء حوالي 3 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة " قوائم الانتظار" منذ انطلاقها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 10:28 صباحاً - أوضحت "وزارة الصحة والسكان " ، جهود مبادرة رئيس الجمهورية ل "إنهاء قوائم الانتظار" ، منذ أنطلاقها حتى الآن .

وقالت "الصحة " في تقرير لها : أن مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار" شملت جراحات القلب والعظام و الرمد والأورام والقساطر المخية ، والقلبية ، والمخ والأعصاب ، وزراعة الكلى والكبد ، وزراعة القوقعة ، والقساطر الطرفية .

وأفادت الوزارة أن المبادرة قامت منذ انطلاقها في يوليو 2018 حتى الآن بالآتي :

- إجراء 2مليون و 863 ألفا وو 688 عملية جراحية  .

- استقبلت المبادرة 311 ألفا و 905 اتصالا عبر الخط الساخن .

- متابعة 277 ألفا و 444 حالة منذ يوليو 2023 حتى سبتمبر 2025 .

- يتم توزيع المرضى مركزيا على المستشفيات التابعة للمبادرة لضمان سرعة تقديم الخدمة .

- الخدمات المقدمة بالمبادرة مجانية بالكامل .

 


 

 

 

