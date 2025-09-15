مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية رقم 37 إلى غزة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 09:32 صباحاً - أرسلت مصر، اليوم الاثنين، قافلة مساعدات إنسانية جديدة من الجانب المصري لمعبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم، وتُعد هذه القافلة، التي تديرها جمعية الهلال الأحمر المصري، القافلة السابعة والثلاثين من المساعدات التي تُرسلها القاهرة إلى قطاع غزة منذ 27 يوليو الماضي.

وقال مُراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، زياد قاسم، إنَّ القافلة انطلقت محمّلة بإمدادات غذائية تشمل الأرز والمعكرونة والدقيق وحليب الأطفال، بالإضافة إلى الأدوية والإمدادات الطبية.

وأضاف أنَّ مصر أنشأت مخازن لوجستية لاستقبال كميات كبيرة من المساعدات من مؤسسات المجتمع المدني والحكومية والائتلاف الوطني والمنظمات غير الحكومية، فضلًا عن المساعدات من الدول الأخرى، ويتم نقلها إلى المخازن تحت إشراف الهلال الأحمر المصري قبل إرسالها إلى غزة.

وتستمر القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الوقود وغيره من المواد الأساسية في إعاقة جهود الإغاثة؛ مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في القطاع المحاصر.