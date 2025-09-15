الدفاع الإسرائيلية تعترف : أكثر من 10 آلاف جندى يعانون من مشاكل نفسية بسبب حرب غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 09:32 صباحاً - كشفت شعبة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية أنها عالجت نحو 20 ألف جندى جريح منذ بداية حرب الإبادة على غزة فى 7 أكتوبر 2023، يعانى أكثر من نصفهم من مشاكل نفسية.

ووفقا للوزارة الإسرائيلية، فإن نحو 56% ممن تلقوا العلاج فى مراكز إعادة التأهيل خلال الحرب يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة ومشاكل نفسية أخرى.

ووُصف نحو 9% من الجرحى بإصابات تتراوح بين المتوسطة والشديدة، وصُنف 56 جريحا على أنهم يعانون من إعاقة تزيد على 100% وهى أشد درجات الإصابة، و24 جريحا يعانون من إعاقة كاملة بنسبة 100%، و168 مصابا بإصابات رأس معقدة، و16 جريحا مصابا بالشلل، و99 مبتورى الأطراف، وقد حصلوا على أطراف صناعية، وفقا للوزارة.

وبحسب شعبة إعادة التأهيل الإسرائيلية، فإن حوالى 45% من أصل 20 ألف جندى مصابون بجروح جسدية، وحوالى 35% يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة واضطرابات نفسية أخرى، وحوالى 20% يعانون من إصابات جسدية واضطرابات نفسية. ومن بين هؤلاء الجنود، حوالى 64% جنود احتياط.

وأضافت أن قسم إعادة التأهيل يستقبل شهريا حوالى ألف جندى جريح جديد من الحرب، بالإضافة إلى حوالى 600 طلب اعتراف بإصاباتهم من حروب سابقة.

وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن قسم إعادة التأهيل يعتنى بإجمالى 81 ألفا و700 من الجنود بمن فيهم الجنود القدامى المصابون فى حروب سابقة، من بينهم 31 ألفا أو 38%، يعانون من أمراض الصحة العقلية.

وتتوقع الوزارة أنه بحلول عام 2028، سيعالج المركز حوالى 100 ألف، نصفهم على الأقل يعانى من اضطراب ما بعد الصدمة واضطرابات نفسية أخرى.

وارتفعت ميزانية قسم إعادة التأهيل بنسبة 53% هذا العام لتصل إلى 8.3 مليارات شيكل (2.48 مليار دولار)، منها 4.1 مليارات شيكل (1.22 مليار دولار) مخصصة لعلاج المصابين بأمراض الصحة النفسية، وفقا للوزارة.