موعد شهر رمضان 2026 وأول أيامه فلكيًا.. فاضل 156 يومًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 11:24 مساءً - كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447، عن موعد حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026 ميلاديًا، حيث يتبقى 156 يومًا على قدومه.

ووفقًا للدليل الهجري، يكون أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريًا يوم الخميس 19 فبراير 2026، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية المبدئية، على أن يتم التأكيد بالرؤية الشرعية للهلال في كل دولة عربية وإسلامية.

ويعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، أي المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض، ويتكون من 12 شهرًا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

ويُعد التقويم الهجري أو القمري تقويمًا إسلاميًا رسميًا في بعض الدول مثل السعودية، وقد أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعل من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهو ما يُفسر تسميته بالتقويم الهجري.