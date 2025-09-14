الأهلى يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع إنبى 1-1 فى الظهور الأول مع النحاس.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 11:24 مساءً - وقع فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع إنبي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري، ليواصل النسور الحمر نزيف النقاط في أول مباراة تحت قيادة عماد النحاس بعد عودته لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر.

بهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة السادسة في المركز الـ15 بينما وصل إنبي للنقطة التاسعة في المركز السابع.

هدد تريزيجيه مرمى إنبي بهجمة عنترية في الدقيقة الخامسة انتهت إلى ركنية، وتحصّل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، ولكن نفذها زيزو ومروان عطية بشكل غير جيد ووصلت سهلة إلى حارس مرمى إنبي.

وأهدر محمد شريف فرصة سهلة لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20 بعد تمريرة في عمق الملعب ضرب بها بن رمضان دفاع إنبي، ولكنه لعبها برعونة وأمسك بها الحارس، وشن تريزيجيه هجمة خطيرة للأهلي في الدقيقة 25 من وسط ملعب الأهلي حتى وصل إلى منطقة جزاء إنبي وسددها بغرابة بجوار القائم الأيمن.

واشتكى زيزو من الإصابة العضلية في الدقيقة 27 وخرج كتغيير اضطراري، وشارك بدلا منه طاهر محمد طاهر، حيث شعر اللاعب ببعض الآلام خلال إجراء عملية التسخين، ولكن أكد جاهزيته للمشاركة، قبل أن تتجدد الإصابة بعد مرور 27 دقيقة.

وأحرز محمود تريزيجيه لاعب الأهلي، هدف التقدم لفريقه في مرمى إنبي في الدقيقة 34 من كرة رأسية بعد متابعته لعرضية محمد هاني، وحصل تريزيجيه على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء إنبي في الدقيقة 41، ولعب بن رمضان الكرة مباشرة ولكنها ارتطمت بالحائط.

وأشهر الحكم محمد الغازي الكارت الأحمر طرد لمحمد الشناوي في الدقيقة 44 نتيجة إعاقة لاعب إنبي، قبل أن تتدخل تقنية الفار وتلغي البطاقة الحمراء ويكتفي ببطاقة صفراء ويستمر الشناوي داخل الملعب، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بهدف نظيف حتى نهاية الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني، هدد تريزيجيه مرمى إنبي بتصويبة بيسراه في الدقيقة 48 ولكن ارتطمت بقدم مدافع إنبي وتحولت إلى ركنية، ولعبها كوكا ووصلت إلى رأس تريزيجيه الذي سددها في بجوار القائم الأيمن لمرمى إنبي، وسدد بن رمضان تصويبة من على حدود منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيمن أيضا.

وأهدر تريزيجيه فرصة تعزيز تقدم الأهلي من فرصة سهلة في الدقيقة 52 بعد استلام تمريرة رائعة من محمد شريف ولكن سددها أعلى العارضة، وأجرى إنبي تغيير في الدقيقة 56 بنزول رفيق كابو وعلي محمود بدلا من محمد حمدي وأحمد إسماعيل كفتة، وصوب أحمد العجوز تسديدة على مرمى الشناوي في الدقيقة 58 ولكن أمسك بها الشناوي.

وأدرك أحمد العجوز لاعب إنبي هدف التعادل لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 65 من عمر المباراة، نتيجة عرقلة علي محمود لاعب الفريق البترولي في الدقيقة 62 من قبل أليو ديانج، وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 67 بنزول أشرف بن شرقي وجراديشار بدلا من محمد شريف واليو ديانج.

وهدد بن شرقي مرمى إنبي بتسديدة في الدقيقة 70 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى إنبي، وهدد إنبي مرمى الأهلي بهجمة من ركلة ركنية في الدقيقة 74 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلي، وصوب مروان عطية تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس عبد الرحمن سمير.

أجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 79 بنزول إمام عاشور وأفشة بدلا من بن رمضان وكوكا لتنشيط الشق الهجومي للأهلي، وأحرز إنبي هدف التقدم في الدقيقة 86 عن طريق رفيق كابو ولكن أشار حكم الراية بوجود حالة تسلل، وأجرى إنبي تغيير جديد في الدقيقة 89 بنزول يوسف أوبابا بدلا من أحمد زكي، واستمرت النتيجة بدون تعديل حتى نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.



جاء تشكيل الأهلي كالتالي:



محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني، وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، وإليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان في الوسط، ومحمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومحمد شريف في الهجوم.

فيما تواجد على دكة بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

بينما جاء تشكيل إنبي كالتالي:



عبد الرحمن سمير في حراسة المرمى، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مروان داوود، محمد سمير سعد في الدفاع، أحمد العجوز، مودى ناصر، محمد حمدى، أحمد كفتة، محمد حتحوت في الوسط أحمد زكى في الهجوم.

وتواجد على دكة بدلاء إنبي كل من، رضا السيد، رفيق كبو، هشام عاد، يوسق أوباما، على محمود، أحمد إسماعيل، سيد سعيد، محمد سمير عبد الوهاب، زياد كمال.