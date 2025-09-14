نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ١٤ سبتمبر، لقاءً ثنائيًا مع السيد فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيق، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة.

أشاد الوزيران بما تشهده العلاقات من تطور متنام على كافة المستويات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين الحرص على البناء على ما تحقق من نتائج ملموسة في إطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق الوثيق لمواجهة التحديات الإقليمية ودعم الاستقرار في المنطقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الوزيران تضامنهما الكامل مع دولة قطر الشقيقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف أراضيها، وشددا على رفض أي انتهاك لسيادة الدول العربية. كما أعربا عن إدانتهما للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما تمثله من تهديد مباشر للأمن الإقليمي. وأكدا أن السبيل الوحيد لإنهاء دوامة الصراع وتحقيق سلام حقيقي في المنطقة يكمن في التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.