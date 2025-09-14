رئيس الصناعات الهندسية: سيارات النصر على الأسفلت العام المقبل وستخفض الأسعار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 09:32 مساءً - كشف عبد الرحمن عبد الغني عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن توطين الصناعة كفيل بخفض الواردات بشكل كبير، وبالتالي خفض الطلب على العملة الصعبة.

وحول مصانع النصر للسيارات، قال إنه تم تصنيع 100 أتوبيس تعمل بالفعل، وهناك تصنيع للميني باص؛ لتوفيره أيضا للسوق المحلي، لافتا إلى أنه خلال العام المقبل ستكون سيارات النصر الكهربائية الملاكي على "الأسفلت"، وبالتالي ستساهم بشكل كبير في خفض أسعار السيارات.

وأشار عبد الرحمن عبد الغني إلى التطوير الشامل الذي شهده مصنع سيارات الركوب (الملاكي)، والذى تفقده 4 وزراء مؤخرا حيث جُهّز بأحدث خطوط الإنتاج من التجميع والدهان والأفران والالبو، كما سبق وأعلن ذلك المهندس محمد شيمي ،وزير قطاع الأعمال العام استعدادًا لمرحلة جديدة من التصنيع تليق بتاريخ الشركة وتواكب المعايير العالمية.

وثمن رسالة الوزير لعمال الشركة، حيث قال لهم في رسالة مباشرة "إلى عُمّال النصر.. أنتم الأساس، أنتم قلب هذا الصرح وروحه النابضة، ولن يُبنى النجاح إلا بجهدكم، ولن يستمر إلا بإخلاصكم".

وحول مستجدات ما يحدث في أرض شركة الحديد والصلب، قال، إنه سيتم تشغيل مصنع بلاطات الصلب، بعد زيارة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وهو من بين المصانع التي كانت موجودة في الشركة القديمة، ويمكن تشغيله الفترة المقبلة كجزء من الشركة، كما حدث مع شركة المناجم والمحاجر وفصلها عن الشركة الأم.