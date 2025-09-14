عاجل- مدبولي: "سيمنز" شريك إستراتيجي وركيزة أساسية في استقرار الكهرباء بمصر

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: "سيمنز" شريك إستراتيجي وركيزة أساسية في استقرار الكهرباء بمصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بمسئولي شركة "سيمنز" الألمانية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الشركة تعد شريكًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية، لافتًا إلى أن التعاون مع "سيمنز" أسهم في تحقيق استقرار ملحوظ بقطاع الكهرباء في مصر، عبر إنشاء ثلاث محطات كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس، وبني سويف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المحطات أصبحت ركيزة أساسية للمنظومة الكهربائية في مصر، حيث ساعدت على تعزيز كفاءة الإمدادات وضمان استمرارية التيار، فضلًا عن مساهمتها الكبيرة في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف مدبولي أن الدور الحيوي لشركة "سيمنز" لا يقتصر فقط على مشروعات الكهرباء، بل يمتد ليشمل مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال النقل الذكي الحديث بمصر، مؤكدًا حرص الدولة على توسيع مجالات التعاون مع الشركة الألمانية في مختلف القطاعات.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى من خلال شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية مثل "سيمنز" إلى دعم خطط التنمية الشاملة، وتوطين الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.