عاجل- "سيمنز": السوق المصرية شديدة الأهمية ونسهم بتوفير 42% من احتياجات الكهرباء في الشتاء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مسئولي شركة "سيمنز" الألمانية؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والسيد/ وحيد عباس، رئيس خدمات الطاقة بالشرق الأوسط بشركة "سيمنز" الألمانية، والسيد/ أشرف حماسة، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز مصر".

◾ مدبولي: "سيمنز" شريك إستراتيجي للحكومة المصرية

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد تقدير الحكومة لشركة "سيمنز" الألمانية التي تعد شريكًا إستراتيجيًا في قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن المحطات الثلاث التي أنشأتها الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبني سويف ساهمت في استقرار المنظومة الكهربائية، فضلًا عن الدور الحيوي للشركة في مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة.

◾ وزير الكهرباء: تعاون مستمر في إدارة وتشغيل المحطات

أكد المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق مع مسئولي "سيمنز" سواء فيما يخص إدارة وتشغيل المحطات الثلاث أو بحث فرص التعاون في مشروعات جديدة.

◾ سيمنز: 35% من الكهرباء من محطاتنا وتصل لـ 42% بالشتاء

من جانبه، وصف أشرف حماسة، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز مصر"، السوق المصرية بأنها "شديدة الأهمية" للشركة الألمانية، لافتًا إلى أن المحطات الثلاث التابعة لـ "سيمنز" تغذي الشبكة القومية بنحو 35% من احتياجاتها من الكهرباء، وتصل النسبة إلى 42% خلال فصل الشتاء.

◾ التزام بالاستدامة وتحسين كفاءة الغاز

أكد وحيد عباس، رئيس خدمات الطاقة بالشرق الأوسط بشركة "سيمنز"، التزام الشركة بتعزيز تعاونها مع الحكومة المصرية في مختلف المشروعات، مشيرًا إلى جهود رفع كفاءة العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وتطوير قدراتهم لإدارة المحطات الثلاث.

كما أضاف أن الشركة تعمل على تحسين كفاءة استخدام الغاز بما يوفر كميات كبيرة منه، مع الحرص على استدامة عمل المحطات بأعلى قدر من الكفاءة.