نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللطيف: الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس نهاية الأسبوع الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمتابعة تنفيذ خطة الهيئة للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التعليمية الجارية.

جاء ذلك بحضور اللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وقيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس في مختلف المحافظات بحلول نهاية الأسبوع الجاري، بما في ذلك صيانة الفصول، إلى جانب أعمال ترميم وتجميل المباني المدرسية، مشددًا على الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.

كما استعرض الوزير أعمال صيانة وتجهيز "الديسكات" المدرسية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على متابعة دقيقة ويومية لمعدلات الإنجاز بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لضمان الانتهاء من جميع الأعمال قبل بدء العام الدراسي، مؤكدًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ الخطة.

وأكد الوزير على أهمية وضع ساري العلم في كل مدرسة وفقًا للمواصفات الفنية المقررة، بما يضمن ظهوره بالشكل اللائق الذي يعكس عزة الوطن واعتزاز أبنائه بالهوية الوطنية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمقاييس المعتمدة حفاظًا على المظهر الحضاري للمدارس وتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب.

ومن جانبه، استعرض اللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية بموقف الهيئة من تنفيذ عدد من المشروعات والتى تشمل نحو إنشاء عدد ٧ آلاف فصل خلال العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك لاستيعاب عدد ٢٨٠ ألف طالب، مشيرًا إلى أنه جاري العمل حاليا على انشاء مشروعات تشمل نحو عدد ٢٠ ألف فصل ومن المتوقع التسليم خلال العام المالى القادم، علما بأن هذه المشروعات تخدم جميع المحافظات، وجميع المراحل التعليمية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض مشروعات التوسع فى إنشاء المدارس المصرية اليابانية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد ١٤ مدرسة وسيتم دخولهم الخدمة التعليمية العام الدراسى الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.