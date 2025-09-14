نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمتابعة الاستعدادات بمحيط المنطقة الأثرية للأهرامات والمتحف الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم الأحد اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي وذلك لمرافقته في جولة تفقدية للوقوف على الاستعدادات النهائية والتجهيزات الخاصة برفع كفاءة وتحسين الرؤية البصرية بمحيط المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وذلك بحضور هند عبدالحليم نائب المحافظ، والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية. وخلال الجولة إطمأن مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة على إنتظام العمل بمختلف مواقع التطوير وكذا بالطرق والمحاور المؤدية للمنطقة. كما تابعا التجهيزات الخاصة بإستقبال الوفود الرسمية المقرر مشاركتها بفعاليات الإفتتاح. وشملت جولة محافظ الجيزة ومستشار رئيس الجمهورية تفقد مدخل مينا هاوس ونقاط الزيارة بالمنطقة الأثرية للأهرامات لمتابعة انتظام حركة المركبات المخصصة لنقل الوفود السياحية داخل المنطقة. رافق مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ وعزة وهدان مدير الإدارة العامة للسياحة بالجيزة وممثلى وزاراتي الداخلية والنقل وأشرف محيى رئيس المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم واللواء محمد الضبيعى رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل. WhatsApp Image 2025-09-14 at 3.24.57 PM WhatsApp Image 2025-09-14 at 3.24.58 PM (1) WhatsApp Image 2025-09-14 at 3.24.58 PM WhatsApp Image 2025-09-14 at 3.24.59 PM (1) WhatsApp Image 2025-09-14 at 3.24.59 PM WhatsApp Image 2025-09-14 at 3.25.05 PM