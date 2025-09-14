نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل الوزير يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النقل بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، مؤتمرًا صحفيًا بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض، بحضور قيادات وزارة النقل والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وعدد من كبريات الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار في قطاع النقل البحري.

في مستهل المؤتمر، رحب الوزير بالسفيرة الأمريكية ورؤساء الشركات المشاركة، مشيرًا إلى أهمية محطة تحيا مصر التي تُعد من أحدث المحطات في الشرق الأوسط، وتديرها شركة TMT بالشراكة مع EGMPT المصرية وCMA الفرنسية، والتي أُنشئت ضمن خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير الذي يضم موانئ الإسكندرية والدخيلة والمكس، مؤكدًا أن الميناء يمثل أحد أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط وفي المنطقة.

وأوضح الوزير أن مصر منفتحة على التعاون مع كبرى الشركات العالمية، ومنها الشركات الأمريكية، داعيًا إياها للاستثمار في إدارة وتشغيل إحدى المحطات بميناء الإسكندرية أو الموانئ المصرية الأخرى التي تشهد طفرة تطوير شاملة.

كما دعا إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير الأسطول التجاري المصري، خاصة في ضوء التوجهات الرئاسية لاستعادة مكانته ودوره الإقليمي، إلى جانب إمكانية الشراكة في تكوين شركات تعمل بقطاع النقل البحري، والتعاون في تطوير الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المرتبطة بها بما يسهم في الحد من تكدس الحاويات بالموانئ البحرية.

وأضاف الوزير أن السوق المصري يوفر فرصًا استثمارية واعدة للشركات الأمريكية، لا سيما في مجالات إدارة وتشغيل خطوط القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق الصناعية، فضلًا عن إمكانية إقامة مناطق صناعية عامة أو متخصصة في إحدى المدن الصناعية الكبرى، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وما تمثله من قاعدة صلبة لدعم الشراكات المستقبلية.