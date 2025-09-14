نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور سمير جابر: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقود مسيرة مصر نحو بيئة رقمية آمنة ومستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت جامعة حلوان، بحضور الدكتور سيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، كلمة ألقاها الدكتور سمير جابر رئيس قطاع تنمية قطاع الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعرب خلالها عن سعادته البالغة بالتواجد داخل صرح علمي عريق يعد منارة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومساهمًا بارزًا في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الوطنية.

وأكد جابر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمثل الركيزة الرئيسية في دفع الدولة نحو بناء بيئة رقمية آمنة، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة على المستويين المحلي والدولي. وأوضح أن مصر حصدت الدرجة الكاملة في مؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات للأمن السيبراني لعام 2024، لتكون بين الدول القليلة التي حققت هذا التصنيف المتقدم، كما تقدمت 39 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظة الإلكترونية، إلى جانب حصول الجهاز على المرتبة الأعلى عالميًا في مؤشر الأداة التنظيمية للاتصالات، وهو ما يعكس قوة السياسات الوطنية وتماشيها مع أفضل الممارسات الدولية.

وأشار إلى أن دور الجهاز لا يقتصر على الجوانب التنظيمية فحسب، بل يشمل كذلك دعم الابتكار وتبني أحدث التقنيات، موضحًا أنه تم إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر رسميًا في يونيو 2025، وهو ما يمثل نقلة نوعية في قطاع الاتصالات، حيث يتيح سرعات فائقة للإنترنت ويمهد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. كما عمل الجهاز على تعزيز خدمات الواي فاي العامة لضمان توفير اتصال سريع ومستقر للمواطنين في المواقع الحيوية.

وفيما يخص حماية الاقتصاد الوطني والبنية التحتية الرقمية، أكد جابر أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة ملحّة، مشيرًا إلى أن الجهاز أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023–2027، التي تمثل خريطة طريق لبناء بيئة رقمية متكاملة عبر تحديث التشريعات، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتكثيف التعاون الدولي. كما أسس الجهاز المركز الوطني للطوارئ السيبرانية ليكون خط الدفاع الأول ضد الهجمات والحوادث الإلكترونية، مع تطوير قدراته في الرصد والاستجابة السريعة لحماية الأفراد والمؤسسات.

وأضاف أن الجهاز عمل على تنظيم سوق خدمات الأمن السيبراني بما يسمح بفتح المجال أمام الشركات المتخصصة لتقديم حلول متقدمة في مجالات التحقيق الرقمي، والتدريب، والاستشارات الأمنية، والخدمات السحابية، وذلك وفق معايير وطنية ودولية تعزز من تنافسية السوق المصري وتضمن جودة الخدمات المقدمة.

وفي سياق بناء القدرات البشرية، أوضح جابر أن الجهاز أطلق بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات ومبادرة "ندرك" برامج تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني، استفاد منها أكثر من 625 شابًا وشابة خلال عام 2023-2024، على أن يتجاوز العدد ألف متدرب خلال الفترة المقبلة، بما يعكس التزام الدولة بتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على مواجهة التحديات الرقمية.

واختتم جابر كلمته بالتأكيد على أن النجاحات التي حققها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما كانت لتتم إلا بدعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مشددًا على استمرار التعاون مع الجامعات المصرية لتخريج أجيال مؤهلة قادرة على تعزيز مكانة مصر الرقمية إقليميًا وعالميًا.