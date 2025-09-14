بمشاركة وزير الخارجية .. انطلاق الاجتماع الوزاري للقمة العربية الإسلامية بالدوحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - انطلق اليوم الأحد، اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر، وذلك بمشاركة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي.

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة القمة العربية الإسلامية الطارئة غدا الاثنين، والتي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.وتناقش القمة مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية .