المسلماني يستقبل محمود محيى الدين قبيل بدء صالون ماسبيرو الثقافي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الدكتور محمود محيي الدين قبيل بدء فعاليات صالون ماسبيرو الثقافي، ويعقد الصالون باستديو أحمد زويل بمبني الإذاعة والتلفزيون، ويشارك فيه نخبة من الإعلاميين والكتّاب ورؤساء التحرير.

ويحل الاقتصادي المصري الكبير الدكتور محمود محيي الدين ضيفاً علي صالون ماسبيرو الثقافي ويتحدث ضيف الصالون عن قضايا الاقتصاد والتنمية والنظام العالمي في زمن اللايقين.