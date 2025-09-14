ضبط سيدة ادعت تخديرها وسرقة مشغولاتها الذهبية لإخفائها عن زوجها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - فى إطار كشف حقيقة عدة منشورات تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت الإدعاء بتغيب سيدة حال توجهها لإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى حضر لقسم شرطة المرج (مالك محل ، وزوجته وموظف) وقرروا بتعرض زوجته لسرقة الذهبية وأن الأخير عثر عليها ملقاة أمام أحد المساجد بالقاهرة عقب تعرضها لواقعة تخدير فقام بالإتصال بزوجها وتسليمها له.

وبإجراء التحريات تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى إختلاق الزوجة واقعة التخدير والسرقة فى إطار خلافات زوجية ، تم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المزعوم سرقتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.