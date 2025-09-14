نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين صندوق "الصحفيين" يكشف موعد صرف بدل التدريب والمعاشات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إنه تلقّى إخطارًا من المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يفيد بوصول بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين إلى حسابات المجلس، تمهيدًا لتحويله إلى حسابات النقابة.

وأضاف يونس، في تصريحات صحفية، أن صرف البدل سيتم غدًا من حسابات النقابة، مشيرًا إلى أنه سيتم كذلك صرف المعاشات للمستحقين من الصحفيين وأسرهم عبر البنوك والهيئة القومية للبريد، بإجمالي يقارب 6 ملايين جنيهًا.

وأوضح أمين الصندوق، أن أقساط البنوك المستحقة على الصحفيين، والتي يتم خصمها من البدل، ستُرسل بعد غدٍ الثلاثاء، مؤكدًا أن الدولة لا تميز بين الصحف القومية والحزبية والخاصة في مواعيد صرف البدل؛ إذ يُصرف للجميع من وزارة المالية في موعد واحد.

وأشار "يونس" إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، تتولى الصرف من حساباتها الخاصة لحين وصول البدل من وزارة المالية.