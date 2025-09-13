نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تضبط نباشين يروعون المارة ويسرقون مكونات الممشى السياحي بالمريوطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص محافظة الجيزة على تحقيق الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وردت إلى الأجهزة المعنية عدة شكاوى من سكان منطقة المريوطية – الهرم تفيد بوجود بعض النباشين الذين يقومون بترويع المارة باستخدام أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى تعديهم على الممتلكات العامة من خلال سرقة أجزاء من السور الحديدي والبلدورات الخاصة بالممشى السياحي بالمنطقة إلى جانب فرز المخلفات بالطريق العام.

وعلى الفور وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بضرورة التحرك العاجل للتعامل مع الشكاوى الواردة مؤكدًا على أهمية التنسيق مع شرطة المرافق لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما شدد المهندس عادل النجار على أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بأمن المواطنين أو النيل من الممتلكات العامة.

واستجابة لتوجيهات المحافظ قامت الأجهزة التنفيذية بحي الطالبية بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات الأمنية المختصة، بتنفيذ حملة موسعة أسفرت عن ضبط العناصر المتورطة في هذه التعديات، وتم التحفظ عليهم وتسليمهم إلى قسم شرطة الطالبية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد محافظة الجيزة استمرارها في رصد أي مخالفات أو تجاوزات قد تمس أمن وسلامة المواطنين أو تسيء للمظهر الحضاري وتدعو المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أية تجاوزات من هذا النوع من خلال القنوات الرسمية.

شارك في الحملة حامد سلامة رئيس حي الطالبية وشرطة المرافق والأجهزة الأمنية المعنية.

