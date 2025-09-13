بعد قرار الاعتذار.. رسالة من الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية قبل اجتماع الجمعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 09:32 مساءً -

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للأهلي ناشدهم فيها بضرورة الحرص على حضور الاجتماع الخاص» للجمعية يوم الجمعة المقبل للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

وأكد على ثقته الكبيرة في أعضاء الأهلي الذين لم يتأخروا يومًا عن تلبية نداء ،ناديهم، لا سيما وأن حضور هذه المرة يمثل أهمية كبرى للمشاركة في رسم مستقبل النادي واعتماد لائحته الخاصة.

وأشار إلى أنه سوف يكون في مقدمة الحضور، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل النادي واستقراره والحفاظ على مسيرته.

أعلن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى اعتذاره الرسمى عن عدم خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة .

وجاء بيان محمود الخطيب كالتالى :

منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه، أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائما بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبتطوير مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه.

وعلى مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة وبالعمل معكم - ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق - من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية، فكان كل بناء أو تطوير، أو إنجاز أو بطولة في كل الألعاب، هو نتاج عمل مؤسسي، وجهد جماعي، ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليا وإفريقيًا وعالميًا، فلكم كل الشكر والتقدير.

وكما تعلمون، فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالاً لنصيحة الأطباء، ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي التزاما بالمسئولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره.