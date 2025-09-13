نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية: نسعى للحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية في ليبيا والسوادان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن الخشية ليست على الدولة المصرية، فهي دولة مستقرة، وستظل بجهود قيادتها وأبنائها الوطنيين في رباط دائم إلى يوم الدين، لافتًا إلى أن ما قصده الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالدولة الوطنية يتعلق بالدول الوطنية في الإقليم العربي والإفريقي المضطرب

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن ليس خافيًا أن هناك مجموعة من الدول باتت الدولة الوطنية فيها على المحك، وكذلك مؤسساتها الوطنية، وطالما لا توجد مؤسسات وطنية ولا توجد دولة وطنية، فذلك يعني الفراغ والفوضى التي لن تملأها سوى المنظمات والجماعات الظلامية أو المؤامرات الخارجية بطبيعة الحال

وشدد على أن نقطة البداية هي الحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية، وهو ما تحرص عليه مصر في ليبيا، السودان، اليمن، سوريا، لبنان، الصومال، القرن الإفريقي ومنطقة الساحل، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل مسؤولية على الدولة المصرية التي تسعى دائمًا إلى دعم مؤسسات الدولة الوطنية في محيطها العربي والإفريقي.