وزير الخارجية: المياه القضية الوجودية الأولى لمصر.. ولا يمكن التهاون بشأنها

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي أن هناك تهديدات تواجه الدولة المصرية من الغرب، متمثلة في الأزمة الليبية بكل تعقيداتها وتشابكاتها في ظل استمرار حالة الانقسام، ووجود العنصر الأجنبي الذي يعد أساسيا لعدم الاستقرار في الدولة، إلى جانب الميليشيات المسلحة، موضحا أن مصر لديها 1200 كيلومتر حدود مع ليبيا الشقيقة.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك أيضًا الوضع الخطير في منطقة الساحل الإفريقي الذي تموج به الاضطرابات، مع تواجد كثيف للإرهاب والمنظمات والجماعات الإرهابية، وجماعات الجريمة المنظمة، فضلًا عن جماعات الاتجار في البشر، وهو ما يمثل تحديًا مباشرًا في الاتجاه الغربي.

وأشار إلى أن الاتجاه الجنوبي لا يقل خطورة عن جهة الغرب، قائلًا: «تدمي قلوبنا مما يحدث في السودان الشقيقة من قتل وترويع وتجويع، وأيضًا مصير الدولة السودانية على المحك نتيجة للتدخلات ووجود الميليشيات المسلحة»، موضحًا أن مصر تواجه بطبيعة الحال القضية الوجودية الأولى، وهي قضية المياه، مشددًا على أنه لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف التهاون بشأنها، وحتى ولو بقطرة ماء.

وأوضح أن كل هذه التحديات التي تواجه الدولة المصرية تعد خطيرة من كل الاتجاهات، مضيفا: «لدينا أيضا تحديات حتى من الشمال من المنطقة المتوسطية».