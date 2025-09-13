نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية: المنطقة تواجه تحديات شديدة الخطورة تمس في الصميم الأمن القومي المصري والعربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، أن الجميع يعلم حجم التحديات الخطيرة التي تُحاك بمصر والمنطقة العربية، موضحًا أن المنطقة تواجه تحديات شديدة الخطورة، وتمس في الصميم الأمن القومي المصري والعربي، حيث إن الدولة المصرية لم تشهد في تاريخها مثل هذه التحديات من كل الاتجاهات الاستراتيجية الجغرافية.

وأوضح «عبدالعاطي»، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المشاكل والأزمات تندلع من مختلف الاتجاهات في وقت واحد، قائلًا: «أزمات من الاتجاه الشرقي، لدينا في المشرق العربي الأزمة السورية التي تهدد الدولة السورية واستقرارها واستمراريتها، وكذلك الدولة اللبنانية التي تواجه تحديات خطيرة من الداخل، ونأمل دائمًا أن تُسهم في الحفاظ على الدولة الوطنية اللبنانية.

وشدد «عبدالعاطي» على أن القضية الفلسطينية تظل القضية الأولى للعرب، قائلًا: «ما يحدث الآن من أعمال غير مسبوقة هي إبادة جماعية وتجويع من صنع البشر، وطبقا للمؤسسات الدولية، إنها مجاعة من صنع الاحتلال الإسرائيلي على حدودنا الشرقية»، موضحًا أن ما يحدث في قطاع غزة مسألة تهدد وجود واستمرارية القضية الفلسطينية.