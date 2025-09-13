نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسري أبو شادي: الوساطة المصرية بين إيران والوكالة الذرية جاءت مفاجئة ومحورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إن الجهود المصرية الأخيرة جاءت مفاجئة حتى له كمراقب دقيق لأحداث الملف النووي الإيراني، موضحًا أنه لم يكن يتوقع أن تستضيف القاهرة اجتماعًا بين المدير العام للوكالة رافائيل جروسي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في ظل الاتهامات والشكوى المقدمة ضده من طهران بالأمم المتحدة.

وأكد أبو شادي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تحركت لسببين رئيسيين أولهما أن إيران دولة محورية في الشرق الأوسط، وثانيهما أن القاهرة عضو في مجلس المحافظين بالوكالة مما جعل دورها محوريًا في هذه الوساطة.

وأشار إلى أن المفاجأة الأكبر كانت توقيع الاتفاق في مصر لعودة العمل بين إيران والوكالة، معتبرًا ذلك نجاحًا سياسيًا ودبلوماسيًا للقاهرة، مؤكدًا الوكالة الدولية ركزت تفتيشاتها على إيران بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية، حيث استحوذت وحدها على 20% من مجهود التفتيش العالمي رغم أن منشآتها النووية لا تتجاوز 2% من إجمالي المنشآت النووية في العالم.