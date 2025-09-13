نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمار الدويك: قصف قطر جريمة إسرائيلية تعيد إلى الأذهان مجزرة تونس 1985 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور عمار الدويك، مدير هيئة حقوق الإنسان في فلسطين، إن الغدر الإسرائيلي على الأرض القطرية جريمة وتصعيد خطير يمكن أن يؤدي إلى تحولات كبرى في المشهد الإقليمي المضطرب أصلًا، لكنه في الوقت نفسه ليس نهجًا جديدًا على الاحتلال الذي اعتاد خرق القانون الدولي وانتهاك سيادة الدول.

وأضاف الدويك، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما جرى في الدوحة يعيد إلى الأذهان واقعة أكتوبر 1985، حين قصفت طائرات الاحتلال مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس ما أسفر عن مقتل 50 فلسطينيًا و20 تونسيًا، ونجاة الرئيس الراحل ياسر عرفات بأعجوبة في محاولة لتصفية المنظمة سياسيًا.

وأشار مدير هيئة حقوق الإنسان في فلسطين إلى أن إسرائيل تتصرف كدولة مارقة، تضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية والسياسية مستشهدًا بالهجوم على المفاعل النووي في العراق، والاعتداءات المتكررة على سوريا ولبنان واحتلال أجزاء من أراضيهما، معتبرًا أن هذه السياسة الممنهجة تعكس عقلية عدوانية لا تعترف بالسيادة ولا بالاستقرار الإقليمي.