عاجل- رئيس الوزراء: الأتوبيس الترددي BRT نقلة حضارية وصديقة للبيئة لخدمة المواطنين

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: الأتوبيس الترددي BRT نقلة حضارية وصديقة للبيئة لخدمة المواطنين

رئيس الوزراء: الأتوبيس الترددي BRT نقلة حضارية وصديقة للبيئة لخدمة المواطنين، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات النقل الحضاري، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT يمثل نمطًا حضاريًا متطورًا تسعى الدولة المصرية لتحقيقه في مختلف المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن جميع الأتوبيسات كهربائية ومنتجة محليًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعة المركبات الكهربائية ودعم الصناعة الوطنية.

مشروع صديق للبيئة

أوضح رئيس الوزراء أن الأتوبيس الترددي BRT يعد وسيلة نقل جماعي آمنة، سريعة، وصديقة للبيئة، إذ يسهم في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وخفض الانبعاثات الضارة، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الهواء والحفاظ على البيئة.

دعم الصناعة المحلية

وأشار مدبولي إلى أن الأتوبيسات المستخدمة في المشروع كهربائية مصرية الصنع، وهو ما يمثل خطوة مهمة في توطين صناعة وسائل النقل الحديثة، ويأتي ضمن خطة شاملة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مع دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاع النقل.

ربط المدن وتيسير الحركة

وأضاف أن المشروع يعد أحد الشرايين الحيوية التي ستربط بين شرق وغرب القاهرة مع العاصمة الإدارية الجديدة، بما يحقق السيولة المرورية، ويعزز من منظومة النقل الجماعي الذكي، ويخدم ملايين المواطنين بشكل يومي.