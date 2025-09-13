نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جينجر تشامبان: إسرائيل تتحكم في القرار الأمريكي وتستخدمه لتنفيذ أجندة خفية بالشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت جينجر تشامبان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح في منشور له، بأن الولايات المتحدة لم تكن لديها أي فكرة عن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت وفد حركة حماس في الدوحة، موضحة أن ترامب أكد في الوقت ذاته أنه يتفهم رغبة إسرائيل في ضرب حماس، لكنه شدد على أن ما حدث غير مقبول بالنسبة للشعب الأمريكي.

أوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يثير القلق الحقيقي هو أن إسرائيل باتت تخطط للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن المشهد السياسي يظهر وكأن إسرائيل تتحكم في القرار الأمريكي، فيما تستخدمها واشنطن لتنفيذ أجندة خفية في الشرق الأوسط، مؤكدة أن كل ذلك لا يصب في مصلحة الشعب الأمريكي أو في مصلحة السياسة الأمريكية بشكل عام.

وتابعت أن النزاع الدائر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومساعيه المستمرة للهيمنة على السياسة الخارجية الأمريكية خرج عن السيطرة، الأمر الذي يجعل الإدارة الأمريكية تبدو في حالة عزلة سياسية متزايدة أمام المجتمع الدولي.

كما أشارت تشامبان إلى أن الاستراتيجية الإسرائيلية المعتادة تقوم على إعلان حماس وإيران وحزب الله كمنظمات إرهابية، مؤكدة أن هذا النهج يُستخدم لخدمة أجندة إسرائيلية بحتة دون مراعاة المصالح الأمريكية الحقيقية أن هذه التطورات تعكس حجم التعقيدات داخل الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل والمنطقة، وتكشف عن انقسامات في طريقة التعامل مع الملفات الإقليمية الشائكة.