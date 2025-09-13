رئيس الوزراء: مشروع الأتوبيس الترددي BRT يمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية اليوم، بتفقد سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي، الواقعة في نطاق تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات، قرب المتحف المصري الكبير.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT يمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، كما أن جميع أتوبيسات المشروع أتوبيسات كهربائية تم إنتاجها محليا في مصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين مختلف الصناعات، ومنها صناعة الأتوبيسات، في إطار خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة؛ بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وخلال تفقد رئيس الوزراء لمكونات المحطة، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع يعتبر أحد الشرايين الرئيسية التي تسهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى، كما أنه يعد وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة، ويسهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري.

وقال نائب رئيس الوزراء: يسهم هذا المشروع أيضا في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي، من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة، وخاصة أن هذه الأتوبيسات تقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات؛ حيث إن جميع الأتوبيسات التي يتم تسييرها أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.

وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح فني حول مشروع الأتوبيس الترددي من المهندس محمد الشرقاوي، مدير المرحلة الثانية من المشروع، الذي أوضح أن الأتوبيس الترددي يشتمل على 4 مناطق إدارية وشحن كهرباء للأتوبيسات، منها منطقة إدارية رئيسية وعدد 3 مناطق فرعية، وتقع المنطقة الإدارية الفرعية رقم 3 على تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الفيوم الصحراوي وتم استغلال تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم الصحراوي بإجمالي مساحة 85 ألف متر مسطح.

وفي هذا الإطار، أوضح أن المنطقة الإدارية الأولى بإجمالي 30 ألف م2 تحتوي على (ورشة صيانة رئيسية للأتوبيس الترددي؛ لإمكانية استضافة عدد 5 أتوبيسات في اليوم وطبقا للصيانة المطلوبة، كما زودت المنطقة الإدارية بمنطقة إعادة شحن كهرباء الأتوبيسات بقدرة شحن 20 أتوبيسا، ومزودة بمنظومة المراقبة والسيطرة على حركة الأتوبيسات والمحطات، مع إمكانية التواصل مع سائقي الأتوبيسات ورؤساء المحطات على الدائري.

وأضاف: المنطقة الادارية مزودة بمنظومة الانذار والتعامل مع الحرائق، بالإضافة لوجود (2) مبنى محولات كهرباء؛ لإمداد المنطقتين الاداريتين وأماكن الشحن بالكهرباء، فضلا عن المنطقة الادارية (ب) التي تمتد على مساحة 30 ألف متر مربع؛ حيث خصصت لمبنى إداري لموقف الأتوبيس السوبر جيت لخدمة صعيد مصر، وتم تزويد محطة السوبر جيت بعدة مبان خدمية، منها المحلات التجارية، ومبنى دورات المياه المخصصة لاستقبال ذوي الهمم، ومبنى موقع الكهرباء الرئيسي، بالاضافة إلى المنطقة الادارية المجهزة لشحن الأتوبيس الترددي بقدرة شحن عدد 28 أتوبيسا.

وفي الوقت نفسه، أشار المهندس محمد الشرقاوي إلى أنه تم تزويد المنطقة الادارية رقم (4) بعدد 2 موقف؛ الموقف (A) وهو مخصص للمركبات الملاكي بسعة 70 مركبة، والموقف (B) وهو مخصص لسيارات الميكروباص، بإجمالي 50 ميكروباصا لخدمة المناطق السكنية لمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى مواقف الأتوبيسات الخاصة بالسوبر جيت، ومواقف الأتوبيس الخاصة بالميكروباص، ومواقف الملاكي بمساحة إجمالية ٢٥٠٠٠ متر ؛ لخدمة رواد المناطق الإدارية.

ويربط بين المناطق الإدارية منطقة "أ" و "ب" سلالم مشاة لربط جميع المناطق ببعضها.