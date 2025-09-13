رئيس الوزراء يوجه بضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المحيطة بالمتحف المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بصورة تليق وتتناسب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار في العالم، وبما يتماشى وقيمته الحضارية والثقافية، مؤكداً اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة هذه المنطقة على أعلى مستوى، باعتبارها واجهة حضارية وسياحية لمصر، وبما يُسهم في تحسين الرؤية البصرية للمنطقة، وجذب المزيد من الحركة السياحية لها، وتوفير تجربة فريدة للزائرين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه، ضمن ترتيبات الاستعداد لافتتاح المتحف في نوفمبر المُقبل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة قامت برفع كفاءة وتطوير جميع الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، مشيراً إلى أنه تم تصميم وبناء شبكة طرق ضخمة لتسهيل الوصول إلى المنطقة، حيث تم مراعاة تحقيق التكامل بين المتحف المصري الكبير وجميع المواقع المحيطة به، من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، بما يُسهم في الوصول إلى مظهر حضاري متكامل يليق بالقيمة الأثرية والتاريخية لتلك المنطقة، ويوفر مختلف الخدمات للزائرين والسائحين.

