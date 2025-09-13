نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتفقد محطة الأتوبيس الترددي قرب المتحف المصري الكبير: مشروع حضاري بأتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة في المقال التالي

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية اليوم بتفقد سير الأعمال في محطة الأتوبيس الترددي (BRT) عند تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات قرب المتحف المصري الكبير. ويعد المشروع أحد أهم وسائل النقل الجماعي الحديثة في مصر، حيث يعتمد بالكامل على أتوبيسات كهربائية محلية الصنع، بما يعكس توجه الدولة نحو النقل الأخضر وتوطين الصناعات.

الأتوبيس الترددي نموذج حضاري للنقل المستدام

أكد رئيس الوزراء أن مشروع الأتوبيس الترددي يمثل نمطًا حضاريًا حديثًا تسعى الدولة لتعميمه في مختلف المشروعات، مشددًا على أن جميع الأتوبيسات كهربائية ومنتجة محليًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل ودعم قطاع الصناعة الوطني.

ربط العاصمة الجديدة بغرب القاهرة

الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أوضح أن المشروع يعد شريانًا رئيسيًا يربط شرق العاصمة بغربها وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويوفر وسيلة نقل نظيفة وآمنة تتكامل مع باقي وسائل النقل الجماعي.

بنية تحتية متطورة وصديقة للبيئة

المهندس محمد الشرقاوي، مدير المرحلة الثانية من المشروع، أوضح أن المحطة تضم مناطق إدارية مجهزة لصيانة وشحن الأتوبيسات الكهربائية بطاقة استيعابية تصل إلى 48 أتوبيسًا يوميًا، فضلًا عن تزويدها بأنظمة مراقبة، إنذار ضد الحرائق، ومحولات كهرباء لضمان التشغيل المستمر.

خدمات متكاملة للركاب والمسافرين

كما تضم المحطة مواقف للسيارات الملاكي والميكروباص، بالإضافة إلى مبانٍ خدمية تشمل محلات تجارية، مرافق لذوي الهمم، ومواقف للأتوبيسات الخاصة والسوبر جيت، بما يجعلها مركز نقل متكامل يخدم سكان الجيزة والمسافرين إلى صعيد مصر.

خطوة جديدة نحو النقل الأخضر

شدد مدبولي على أن المشروع يعكس توجه مصر للتحول نحو النقل الأخضر وخفض الانبعاثات، مع توفير خدمات نقل حضارية للمواطنين، بما يسهم في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، ويعزز من الانضباط والسيولة المرورية على الطريق الدائري.