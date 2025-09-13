الأهلى يدعو أعضاءه للتصويت على لائحة النادى الجمعة المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 03:36 مساءً - وجه النادى الأهلى الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الجمعة المقبل؛ للمشاركة الضرورية فى "الاجتماع الخاص" لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسى للنادى بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، ويناشد النادى الأهلى أعضاءه العمل على تلبية الدعوة للتصويت على اللائحة، ودعم الاستقرار وفق ما يقره النظام الأساسى للنادى.

ومن المتوقع أن تُجرى انتخابات النادى الأهلى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهناك موعد مبدئى تم تحديده لهذه الانتخابات سيكون يوم 31 أكتوبر المقبل، وحال تعذر إقامتها فى هذا الموعد سيتم إجراؤها فى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، لكن الأرجح إقامتها يوم 31 أكتوبر.