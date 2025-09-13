نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: تطوير شامل للطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: تطوير شامل للطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح العالمي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير جميع الطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للافتتاح الرسمي المقرر في أول نوفمبر المقبل. وأوضح أن هذه الجهود تأتي بهدف تقديم صورة حضارية متكاملة تعكس عظمة مصر أمام العالم، وتسهيل وصول الزائرين والسائحين إلى هذا الصرح العالمي.

الحكومة تنفذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة نفذت خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، بما يشمل توسعة ورفع كفاءة الطرق، وإنشاء محاور جديدة، وتحسين المداخل والمخارج لضمان سهولة الحركة المرورية وانسيابها، خاصة مع توقع استقبال أعداد كبيرة من الوفود الرسمية والسائحين خلال فترة الافتتاح وبعدها.

الربط بين المتحف والمناطق السياحية والأثرية

أشار مدبولي إلى أن تطوير الطرق يهدف أيضًا إلى ربط المتحف المصري الكبير بمطار سفنكس الدولي، ومنطقة الأهرامات، والمناطق السياحية في الجيزة، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق التكامل بين البنية التحتية الحديثة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها.

جاهزية كاملة للاحتفالية العالمية

أكد رئيس الوزراء أن تطوير الطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير يمثل جزءًا أساسيًا من الاستعدادات اللوجستية للاحتفالية العالمية، مشددًا على أن الصورة النهائية ستعكس مدى اهتمام الدولة بإبراز الحضارة المصرية القديمة في أبهى صورها أمام العالم أجمع.

إشادة بجهود جميع الجهات المنفذة

في ختام تصريحاته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لجميع الوزارات والجهات المعنية المشاركة في تنفيذ خطة تطوير الطرق، مشددًا على أن ما تحقق يعكس الإرادة القوية للدولة المصرية في إنجاح هذا الحدث العالمي الاستثنائي.