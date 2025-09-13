نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان.. بوابة الحراك الأكاديمي نحو التميز المحلي والدولي للطلاب والباحثين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تولي جامعة حلوان اهتمامًا بالغًا بتعزيز الحراك الأكاديمي لطلابها والدارسين بها، انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية في إعداد كوادر علمية ومهنية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا. وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا العليا والبحوث، ويُقصد بالحراك الأكاديمي انتقال الطالب أو الباحث بين مستويات تعليمية أو مؤسسات أكاديمية مختلفة، بهدف تطوير المهارات، وتوسيع آفاق المعرفة، والانفتاح على تجارب متعددة.

وقد عقدت الجامعة اتفاقيات دولية مع جامعات أوروبية وآسيوية، تتيح للطلاب فرصة الدراسة في الخارج، هذا بالإضافة إلى برنامج Erasmus+ وهو يتيح للطلاب والباحثين فرصًا للتبادل الأكاديمي في جامعات أوروبية مرموقة، مع دعم مالي يغطي تكاليف السفر والإقامة، كما تتيح الجامعة زيارات علمية قصيرة للطلاب المتميزين إلى مؤسسات أكاديمية خارجية، بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات والأساليب التعليمية.

وشملت فرص الحراك الأكاديمي للدارسين منذ ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٥ طلاب من كليات الفنون التطبيقية والحاسبات والذكاء الاصطناعي، الاداب، علوم الرياضة بنات، التجارة، العلوم، الصيدلة، التربية الفنية، الفنون الجميلة وشارك فيها ٣١ دارس من طلاب الجامعة في عدد من الجامعات الأوروبية بمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، تشمل دعمًا ماليًا وإشرافًا علميًا مشتركًا مع الجامعات الدولية، كما تضم الجامعة عددًا من المراكز البحثية التي تتيح للدارسين فرصًا للتعاون العلمي والمشاركة في مشاريع بحثية متعددة التخصصات.

و تتعاون جامعة حلوان مع عدد من الجامعات الأوروبية لدفع الحراك الأكاديمي منها جامعات ( بوليتيك البرتغال - بافيا إيطاليا - اريستوتل اليونان - تيمشورا رومانيا - ترانوفو بلغاريا - لاتفيا - بوخارست رومانيا - فاليكوترانوفو بلغاريا - سايبنزا إيطاليا - اورديا رومانيا).

ورغم التقدم الملحوظ الذي تحققه جامعة حلوان، تسعى الجامعة إلى تطوير الحراك الأكاديمي بها وتوسيع نطاق شراكاتها، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، بما يضمن استدامة هذه الفرص وتحقيق أقصى استفادة منها.