نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق باب تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية مساء اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، غلق باب تسجيل رغبات طلاب تنسيق الدبلومات الفنية (نظام ٣ و٥ سنوات) ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة السابعة.

ويؤكد المكتب أن الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم أو لم يُجروا التعديلات النهائية، يمكنهم الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg حتى الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن التوزيع سيتم وفقًا لآخر تعديل مسجَّل على قاعدة البيانات.