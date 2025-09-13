نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مطار سفنكس الدولي استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير أول نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مطار سفنكس الدولي.. بوابة جوية جديدة تربط الأهرامات والمتحف المصري الكبير

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته الميدانية اليوم بتفقد الأعمال الجارية لتطوير مطار سفنكس الدولي، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر أول نوفمبر المقبل.

مدبولي: المطار يتميز بموقعه الفريد قرب الأهرامات والمتحف الكبير

أكد رئيس الوزراء أن مطار سفنكس الدولي يمثل إحدى الواجهات الجوية الحديثة لمصر وبوابة استراتيجية تربط غرب القاهرة بالمناطق السياحية والأثرية، مشيرًا إلى موقعه الجغرافي المتميز الذي يجعله مركزًا محوريًا لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين.

تفقد صالات السفر والوصول.. وتأكيد على أعلى مستويات الخدمة

خلال الجولة، اطمأن رئيس الوزراء على جاهزية صالات السفر والوصول الدولية والداخلية، وتفقد "كاونترات" الجوازات والجمارك، ومنطقة السيور والحقائب، بما يضمن انسيابية حركة السفر والوصول. كما تفقد الصالة الرئاسية وكبار الزوار، حيث شدد على ضرورة توافر أعلى مستويات الراحة والخدمات المتميزة بما يعكس مكانة مصر أمام ضيوفها من مختلف دول العالم.

أعمال التطوير أمام المطار تكتمل بنسبة إنجاز مرتفعة

واستعرضت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، مستجدات أعمال التطوير أمام المطار، مؤكدة الانتهاء من زراعة النخيل والأشجار بنسبة 100%، وإتمام شبكات الري وحفر الآبار، إلى جانب تقدم أعمال الكهرباء وتركيب كشافات الإنارة بنسبة تنفيذ بلغت 90%.

مدبولي يشيد بالجاهزية الكاملة ويشكر فرق العمل

وفي ختام الجولة، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بما شاهده من إنجازات في أعمال التطوير، موجهًا الشكر للدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وجميع فرق العمل، ومؤكدًا أن مطار سفنكس الدولي أصبح جاهزًا بالكامل لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، فضلًا عن تقديمه خدماته بالفعل للعديد من المسافرين.