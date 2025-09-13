نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتفقد مشروعات تطوير محيط المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح العالمي في نوفمبر في المقال التالي

مدبولي يتفقد مشروعات تطوير محيط المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح العالمي في نوفمبر

في إطار الاستعدادات الجارية للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير أول نوفمبر المقبل، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، ومتابعة سير العمل على أرض الواقع.

حضور وزاري رفيع المستوى

رافق رئيس الوزراء في جولته اليوم كل من:

الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،

شريف فتحي، وزير السياحة والآثار،

الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني،

الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة،

اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة،

اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي لمشروع المتحف والمنطقة المحيطة.

متابعة ميدانية للاستعدادات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الجولة تأتي في إطار الحرص على متابعة الأعمال الميدانية بشكل مباشر، ودفع وتيرة العمل بشكل مكثف مع قرب موعد الافتتاح، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لإخراج حدث عالمي يليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

اجتماع سابق لمتابعة الترتيبات

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه عقد اجتماعًا يوم الخميس الماضي مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لمراجعة خطة الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف، موضحًا أن الزيارات الميدانية تأتي للتأكد من جاهزية المنطقة المحيطة والطرق المؤدية للمتحف، بما يضمن إخراج مشهد حضاري مبهر أمام العالم أجمع.

حدث عالمي مرتقب

شدد مدبولي على أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون أكبر حدث ثقافي وحضاري عالمي في 2025، حيث سيعكس روعة الحضارة المصرية القديمة، ويعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية رائدة على خريطة العالم.