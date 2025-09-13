نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تترأس أول اجتماع لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بعد إعادة تشكيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد، وذلك بمقر البنك الرئيسي، حيث باشر المجلس مهامه عقب إعادة تشكيله برئاستها.

وضم المجلس في عضويته كلًا من: الأستاذ أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة، فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، المهندسة مرجريت صاروفيم، الدكتور ماجد عثمان، اللواء جمال عوض، الأستاذ أيمن عبد الموجود، المهندس عمرو عبد الحميد، الأستاذ عصام عبد المعز، الأستاذ محمود منتصر، والدكتورة آمال إمام.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماع بكلمة رثاء للراحل الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الأسبق ورئيس مجلس إدارة البنك السابق، مؤكدة أن اسمه سيبقى حاضرًا بما قدّمه من إسهامات بارزة في تطوير البنك. وفي هذا السياق، وافق المجلس بالإجماع على إطلاق اسم الدكتور المصيلحي على منحة دراسية جديدة يقدمها البنك للطلاب المتفوقين من أسر برنامج "تكافل وكرامة"، وأبناء دور الرعاية، والأسر محدودة الدخل للدراسة بالجامعات الأهلية.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، من بينها تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابق، واستعراض أعمال لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر بعد إعادة تشكيلها، إضافة إلى متابعة خطوات تطبيق الاستراتيجية الجديدة للبنك، التي تستهدف تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة بعوائد منخفضة، بما يدعم الفئات الأكثر احتياجًا ويُعزز دور البنك في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن استراتيجية البنك تعتمد على التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، وبناء شراكات استراتيجية، وتطبيق مبادئ الحوكمة، مع التركيز على قياس الأثر الاجتماعي بشكل مستمر، مشيرة إلى أن البنك يسعى ليكون المؤسسة الاجتماعية المصرفية الرائدة في مصر، وقوة دافعة للنمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة، أن وزارة التضامن قدمت دعمًا وتسهيلات مهمة للبنك، خاصة في ما يتعلق بالربط الرقمي لتوفير بيانات دقيقة وسريعة لمتخذي القرار.

وأضاف أن البنك يمتلك خطة طموحة للتوسع في أنشطة جديدة، مع التركيز على التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية، بما يضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمات، فضلًا عن دعم المبادرات التنموية بالتعاون مع أجهزة الدولة والمجتمع المدني، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا مقترحًا بتلقي البنك الاكتتاب في وثائق صندوق الذهب وصندوق فرص الاستثمار في الأسهم الصادرين عن شركة "أزيموت مصر للاستثمار"، وذلك في إطار توسيع قاعدة الاستثمارات وتنويع الأوعية الادخارية المتاحة لعملاء البنك.