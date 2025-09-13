ضبط منظمي فاعلية لطلبة مدرسة بالتجمع لتسببهم في تعطيل الحركة المرورية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 02:28 مساءً - فى كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام قائدى عدد من الحافلات بتعطيل الحركة المرورية بسبب تنظيم فاعلية لطلبة إحدى المدارس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تلاحظ للخدمات الأمنية المعينة بمحور مصطفى كامل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وجود عدد 3 حافلات مكشوفة يستقلهم طلبة إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس يسيرون بسرعات بطيئة متعمدين تعطيل الحركة المرورية.

أمكن ضبطهم ( 3 حافلات "إثنان منهم منتهية التراخيص ") وقائديهم

(3 سائقين – مقيمين بمحافظة الجيزة) تابعين لإحدى الشركات "غير مرخص لها تنظيم مثل تلك الفعاليات"، أمكن ضبط مالكها ومنظم الفاعلية (مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بتنظيم الفاعلية بدون إخطار وتسببهم فى تعطيل الحركة المرورية.

تم التحفظ على الحافلات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهم والقائمان على تنظيم الفاعلية.