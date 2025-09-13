السفير المصري في موسكو يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 02:28 مساءً - التقى السفير حمدي شعبان سفير جمهورية مصر العربية في موسكو اليكسي أوفيرتشوك نائب رئيس الوزراء الروسي، حيث اكد السفير المصري على الاهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا في مختلف المجالات ولاسيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري، وزيادة معدلات التبادل التجاري بما يعكس القدرات التصديرية للاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، وكذا اهمية استشراف مجالات جديدة للتعاون، مع التركيز على توطين الصناعات في مصر في اطار استراتيجية الحكومة المصرية في هذا الشأن، وذلك للاستفادة من الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بينهما عام ٢٠١٨.

من جانبه، اكد المسؤول الروسي على ما توليه بلاده من اهتمام بزيادة التعاون مع مصر في مختلف المجالات ولاسيما مع بدء تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي ستمثل نقطة انطلاق جديدة لزيادة الاستثمارات الروسية في مصر.

كما بحث اللقاء موقف تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين وعلى رأسها تنفيذ محطة كهرباء الضبعة النووية.

كما استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والروسية في مختلف المجالات ولاسيما في القطاعات ذات الاولوية، وكذا التعاون في مجال زيادة السياحة الروسية لمصر.