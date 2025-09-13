نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة تحتفل بتخريج دفعة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، حفل خريجي دفعة 2025 من كلية الطب البيطري، بحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان بكر عميد الكلية، ووكلاء الكلية، والدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطرين بمصر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والخريجين وأسرهم.

بدأت وقائع الاحتفال بالتقاط صورة جماعية للخريجين أمام قبة الجامعة بحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم بدأ الاحتفال داخل القاعة بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة ممثلي الدفعة، ثم كلمة د. محمود السعيد، ثم كلمة الدكتور هشام الزربة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ثم كلمة د.ايمان بكر، أعقبها كلمة د.مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطرين بمصر، ثم بدأ فعاليات التكريم.

وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن سعادته لحضوره حفل خريجي دفعة 2025 والتي تُمثل حصاد سنوات من الاجتهاد والعمل الجاد، مشيرًا إلى الدور البارز لكلية الطب البيطري والتي تسهم في إعداد كوكبة متميزة من الأطباء البيطرين لخدمة المجتمع، وساهمت في إكسابهم العديد من الخبرات والمعارف والخبرات الأكاديمية والعملية سواء من خلال المناهج الدراسية أو التدريب أو من خلال ممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة التي قدمتها لهم.

وأكد الدكتور محمود السعيد، أن كلية الطب البيطري تُعد ركيزة أساسية في تعزيز ترتيب الجامعة داخل التصنيفات الدولية، والذي شهد تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلي أن منظومة التعليم والبحث العلمي في كلية الطب البيطري تُعد ركيزة أساسية في منظومة التعليم العالي ليس على مستوي الجامعة فقط بل على مستوي مصر، وذلك من خلال ما تقدمة من برامج أكاديمية متميزة، وما تصدره من أبحاث علمية رصينة، ومن خلال مجلة الكلية الدولية المفهرسة في قواعد البيانات العالمية المرموقة مثل سكوبس وكلاريفيت، وهو ما يعكس المكانة المرموقة للكلية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ايمان بكر عميد كلية الطب البيطري، أن هذا اليوم لا يعُد مجرد احتفال بنهاية مرحلة دراسية استمرت 5 سنوات من العمل الجاد والاجتهاد بل هو بداية رحلة جديدة لتحقيق الاحلام وبناء المستقبل وأن خريجي الكلية سوف يحملون على عاتقهم رسالة إنسانية نبيلة باعتبارهم سفراء للرفق بالحيوان، وحماة للتنوع البيولوجي، وعمودًا أساسيًا في بناء الأمن الغذائي، مؤكدة أن مهنة الطب البيطري من أنبل المهن على وجه الأرض لكونها تسهم في تخفيف الألم، والحفاظ على الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من الأمراض، موجهًة الشكر لأولياء الأمور لتقديمهم الدعم والتشجيع لأبنائهم خلال دراستهم الجامعية.

وقال الدكتور هشام الزربة وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب، إن الخريجين قد أمضوا سنوات داخل أروقة الكلية، شهدوا خلالها العديد من الصعوبات والتحديات، مؤكدًا ضرروه ألا يتوقف الخريجون عند حد معين من المعرفة لأن العالم متجدد ومتغير ويتطور بوتيرة سريعة، وأن النجاح لا يقاس فقط بما يتم تحقيقه من إنجازات بل بما يقدمه الأفراد من إسهامات نافعة للمجتمع والوطن، موجهًا الشكر لإدارة جامعة القاهرة لإطلاقها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير المناهج الدراسية والبرامج التعليمية لكي تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جانبه، أعرب د. مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطرين بمصر، عن سعادته لتواجده داخل قبة جامعة القاهرة العريقة لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الطب البيطري، مؤكدًا أن خريجي الكلية هم حراس الأمن الحيوي وشركاء في التنمية المستدامة، وخط الدفاع الأول ضد العديد من الأوبئة والأمراض المشتركة، موجهًا الخريجين بضرورة ألا يتوقفوا عن العلم والبحث، وأن يصقلوا معارفهم الأكاديمية بالمهارات العملية والخبرات المطلوبة في سوق العمل المتغير، وموجهًا الدعوة للخريجين للانضمام إلي النقابة العامة للأطباء البيطرين كبوابة تقدم لهم الدعم والرعاية وتفتح لهم افاقًا جديدة في مسيرتهم المهنية.

وقال الطالب مصطفي أشرف في كلمة ممثلي الخريجين، إن هذه الاحتفالية هي يوم الحصاد للمجهودات التي بُذلت على مدار 5 سنوات، موجهًا الشكر لأساتذة الكلية الذين لم يكتفوا بنقل خبراتهم العلمية للطلاب، بل ساهموا في غرس القيم والأخلاق الكريمة لديهم، كما أثنى على فضل الآباء والأمهات الذين لم يبخلوا في بذل الجهد لوصول أبنائهم لتلك اللحظة.

ووجهت الطالبة جنة علام رئيس اتحاد الطلاب بالكلية، الشكر لأساتذة الكلية الذين قدموا لهم العلوم والمعارف، وساهموا في تحقيق نجاحهم ووصولهم إلى مرحلة تخرجهم التي تُعد بداية جديدة لمشوارهم العملي والمهني في خدمة الوطن.