نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تنظم قافلة مجانية بمبنى عياداتها الخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل يوسف عميد الكلية، والدكتورة نسرين النحاس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية مجانية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي، وذلك بمجمع العيادات الخارجية بالكلية، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وخريجي الكلية من مركز “إجادة”، وبحضور طلاب الكلية من مختلف الفرق الدراسية.

وأوضحت الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة على تكثيف أنشطته المجتمعية لتصل إلى أكبر عدد من المواطنين، مشيرًة إلى أن القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة تجسد التكامل بين الدور التعليمي والبحثي والخدمي، وتحقق الأثر المباشر في حياة الناس من خلال تقديم خدمات طبية مجانية تسهم في رفع الوعي الصحي وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى طلاب الجامعة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أمل يوسف عميد كلية العلاج الطبيعي على أن اليوم العالمي للعلاج الطبيعي يمثل مناسبة مهمة لإبراز الدور الحيوي لأخصائي العلاج الطبيعي في تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمع، مؤكدة أن الكلية تحرص على المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع عبر تنظيم القوافل الطبية والمبادرات المجتمعية المختلفة، لافتًة إلي أن مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في القافلة تُعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات، وتعزيز الجانب التطبيقي للعلوم الطبية، بما يسهم في تخريج كوادر متميزة قادرة على خدمة الوطن.