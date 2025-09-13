نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 14 سبتمبر جامعة حلوان تستضيف أول وأكبر هاكاثون مخصص لطلاب الجامعات المصرية فى الأمن السيبراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة غير مسبوقة نحو تمكين الشباب المصري في مجال الأمن السيبراني، تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة لاستضافة أول وأكبر هاكاثون مخصص لطلاب الجامعات المصرية، تحت عنوان Helwan Cyber Arena، والذي يقام تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنظمه كلية الهندسة بحلوان بقيادة الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة Cyshield والشراكة الفنية مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EGCERT،بالتعاون مع نخبة من خبراء ورواد المجال في مصر والمنطقة.

الحدث الذي يُقام داخل الحرم الجامعي في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر، يهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية المتميزة في تخصصات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية ويدعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وبناء القدرات.

ويشارك في هاكثون الأمن السيبراني أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية (الحكومية، الخاصة، الأهلية والدولية)، ويستمر الهاكثون على مدار 3 أيام مليئة بالتحديات، الورش، والمنافسات التقنية

ويتضمن مشاريع وأنشطة متنوعة تغطي تطبيقات الأمن السيبراني، من تحليل الثغرات إلى حماية الشبكات والبيانات والذكاء الاصطناعى بالأمن السيبرانى

ويُعد هذا الحدث فرصة فريدة تجمع بين الابتكار والتحدي والتعلم، مما يجعله محط اهتمام واسع من قبل المهتمين بمجال الأمن السيبراني، حيث يُدعى الجمهور والمتابعون لمواكبة فعالياته لحظة بلحظة.