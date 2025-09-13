نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزيرا السياحة والآثار والعمل يوقعان بروتوكول تعاون عن شروط وضوابط الترخيص لوحدات الإقامة الفندقية

وقّع وزيرا السياحة والآثار، والعمل، بروتوكول تعاون بشأن شروط وضوابط الترخيص لوحدات الإقامة الفندقية، في ضوء توفير أكبر قدر من الحماية والسلامة للعاملين والسائحين المقيمين بوحدات الإقامة الفندقية "شقق الأجازات"، بما يساهم في تعزيز جودة الخدمات السياحية المقدمة والارتقاء بمستوى السلامة.

وزير السياحة والآثار ومؤسس ورئيس مجلس إدارة NG Hotels Group التركية يبحثان فرص الاستثمار الفندقي بمصر

التقى وزير السياحة والآثار، بمؤسسNG Hotels Group التركية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث فرص الاستثمار الفندقي بالوجهات السياحية الساحلية المصرية.

وزير السياحة والآثار وعضو مجلس إدارة الروتاري الدولي يناقشان سبل الترويج السياحي لمصر

التقى وزير السياحة والآثار، عضو مجلس إدارة الروتاري الدولي، بحضور ممثلين عن كل من الروتاري الدولي والمصري، لبحث فرص تعزيز التعاون بما يساهم في الترويج السياحي لمصر.

وخلال اللقاء، تم بحث آليات التعاون لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للروتاري Rotary International Convention لعام 2029 أو 2031، والتي سيتم إقرارها قريبًا، ومناقشة ما يمكن أن تقدمه الوزارة من دعم لإنجاح هذا المؤتمر.

*الكشف نسخة جديدة وكاملة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بالشرقية*

كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة في موقع تل فرعون بمحافظة الشرقية، عن لوحة حجرية تمثل نسخة جديدة من مرسوم كانوب الشهير، الذي أصدره الملك بطليموس الثالث عام 238 ق.م.

تأتي أهمية الكشف لكونه نسخة كاملة جديدة من مرسوم كانوب أُضيف إلى ست نسخ معروفة سابقًا، منها كاملة وأخرى غير مكتملة. وهو بالكتابة الهيروغليفية فقط، بخلاف النسخ الأخرى التي كتبت بالهيروغليفية، والديموطيقية، واليونانية.



المتحف المصري الكبير يستضيف المؤتمر الدولي لثقافة الأزمات 2025

استضاف المتحف المصري الكبير فعاليات المؤتمر الدولي لثقافة الأزمات 2025، التابع لمتحف فيكتوريا وألبرت بالمملكة المتحدة، وذلك بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين في مجالات التراث الثقافي والتنمية والصناعات الإبداعية.

وقد اتخذ المؤتمر من القاهرة نموذجًا رئيسيًا لدراسة حالة، مع الاستفادة من تجارب مماثلة من مختلف أنحاء العالم.

معرض دائم للوحات الجدارية من قصر الملك أمنحتب الثالث بالمتحف المصري بالتحرير

افتتح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمسئول عن الشئون بالسفارة الألمانية في القاهرة، معرضًا دائمًا جديدًا بالمتحف المصري بالتحرير يضم مجموعة فريدة من اللوحات الجدارية التي عُثر عليها بقصر الملك أمنحتب الثالث بمنطقة الملقطة غرب الأقصر في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.

وزارة السياحة والآثار تنظم رحلة سياحية للفائزين في مسابقة "ثقافة بلادي"

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلة سياحية للفائزين في النسخة الثانية من مسابقة "ثقافة بلادي" التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وذلك لزيارة متحف المجوهرات الملكية والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، كما تم توزيع الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عليهم والتي تبرز أماكن الجذب السياحي المختلفة بمصر ولا سيما بمدينة الإسكندرية.

غلق قاعة توت عنخ آمون بمتحف التحرير من 20 أكتوبر لنقل آخر مقتنياتها إلى المتحف المصري الكبير

غلق قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير، اعتبارًا من 20 أكتوبر القادم، وذلك استكمالًا لأعمال نقل آخر القطع الأثرية الخاصة بالملك الذهبي ليتم عرضها لأول مرة مجتمعة في قاعة واحدة بالمتحف المصري الكبير والمقرر افتتاحه يوم 1 نوفمبر المقبل.

وسيواصل المتحف المصري بالتحرير استقبال زائريه بشكل طبيعي خلال مواعيد العمل الرسمية، وسيقتصر الغلق فقط على قاعة الملك توت عنخ آمون.