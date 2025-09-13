نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. "الصحفيين" تستضيف الوزير الفلسطيني أحمد عساف في ندوة حول "استهداف الصحفيين الفلسطينيين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف نقابة الصحفيين المصريين يوم الأربعاء الموافق 17/9/2025م، في تمام الساعة السادسة مساءً معالي الوزير أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، في ندوة تحت عنوان: “استهداف الصحفيين الفلسطينيين وآخر المستجدات السياسية”.

تقام الندوة بالتعاون مع لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطيني - مكتب القاهرة.

يشارك في الندوة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وممثلون عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

تأتي الندوة ضمن حملة "شهود الحقيقة.. العدالة لشهداء الصحافة الفلسطينية"، التي أطلقها نقيب الصحفيين المصريين ولجنة الصحفيين الفلسطينيين بالقاهرة، التي تهدف لتسليط الضوء على الجريمة المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، ودورهم البارز في مواحهة آلة التضليل الإعلامي الصهيوني والغربي، وكذلك تعزيز الحضور الإعلامي والسياسي للقضية الفلسطينية.

وكان خالد البلشي نقيب الصحفيين قد وجه الدعوة خلال ندوه الأسرى الفلسطينيين، التي عقدتها النقابة الأسبوع الماضي لكل الزملاء لتقديم أي فيديوهات، أو مستندات، أو شهادات حية إلى النقابة؛ لتكون جزءًا من توثيق الأحداث وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن نقيب الصحفيين إطلاق كُتيب لتوثيق قصص الصحفيين الفلسطينيين وتجاربهم بلغات مختلفة: عربية وإنجليزية وفرنسية، ليصل صوتهم إلى العالم أجمع.

وأشار البلشي إلى أن الحملة ستضم متخصصين قانونيين في القانون الدولي، ومتخصصين حقوقيين دوليين، كما أعلن عن تعاون ودعم من نقابات الصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين الدوليين.